Lazio, l’ex che disse no al Real Madrid: “Non mi pento di nulla”

Dall’Auxerre al Liverpool, ma sarebbe potuto andare al Real Madrid se solo si fosse fidato di Zidane. Nessun rimpianto per Djibril Cissé che, a distanza di anni, rifarebbe altre mille volte questa scelta. Lo ha raccontato in un’intervista riportata da ElDesmarque, correva l’anno 2004 quando il francese ha provato a convincerlo a non andare in Premier League per vestire la maglia dei Blancos: “Zidane bussò alla mia porta. Ho aperto un po' sorpreso. Mi disse che il Real Madrid era interessato a me. Gli ho risposto che, anche se non avevo firmato nulla, avevo già dato la mia parola al Liverpool. Inoltre, non sapevo se sarei stato titolare al Real”. L’ex biancoceleste, con fermezza, ha affermato: “Non mi pento di nulla”.

