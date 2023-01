Lazio, l'ex Cribari: "A Roma il momento migliore della mia carriera. I derby..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni del Posticipo, l'ex difensore della Lazio Emilson Cribari ha parlato del suo periodo in biancoceleste, raccontato com il migliore e il più altro della sua carriera, ma anche della sfida di domenica tra le sue due ex squadre: i biancocelesti, appunto, e l'Empoli. In conclusione Cribari ha espresso qualche parole per il ricordo di Pelé:

LAZIO - "A Roma ho raggiunto il momento più alto della mia carriera. Con i biancocelesti ho giocato le Coppe Europee. Ricordo la notte della qualificazione in Champions League dopo aver superato la Dinamo Bucarest ai preliminari nell'estate 2007. Giocare contro il Real Madrid nella fase a gironi con l'Olimpico tutto esaurito e sentire quella musichetta è stato l'apice di quegli anni felici. Non dimentico i derby vinti: su tutti il 3-0 alla Roma il 10 dicembre 2006, presi anche una traversa. Sono molto legato alla Lazio. Inzaghi? Avevamo un bellissimo rapporto a Formello. Ricordo un ragazzo genuino, uno di quelli che fanno bene al gruppo. Simone era un grande giocherellone. Si vedeva già che capiva il calcio in una maniera diversa rispetto a tanti suoi compagni. Ha dimostrato di possedere una grande personalità. È diventato un grande allenatore. Sono fiero di lui".

LAZIO-EMPOLI: LA SFIDA DEL DOPPIO EX - "Rappresenta dieci stagioni: sei all'Empoli, quattro alla Lazio. Mi fa venire in mente una parte meravigliosa della mia carriera. La guarderò, ma non farò il tifo per nessuna delle due perché voglio bene ad entrambe. È difficile dire dove sono stato più felice".

PELE' - "È stato il primo grandissimo calciatore del nostro Paese, il migliore di tutti, un motivo di ispirazione per tutti noi brasiliani. Ci ha reso orgogliosi perché ha portato il nome della nostra nazionale ovunque. Grazie a lui noi siamo stati rispettati in tutto il mondo. La sua morte è stata un duro colpo per me e per i miei connazionali. Io sono nato nel 1980 perciò non appartengo alla generazione che ha avuto la fortuna di vederlo giocare dal vivo. Di Pelé ho visto soltanto tanti video. Quando ho cominciato a dare i primi calci al pallone però mio padre mi parlava e mi mostrava tutto di lui. È stato fin da subito un esempio per me che allora ero solo un bambino".