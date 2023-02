Lazio, l’ex Eriksson lascia il mondo del calcio: il motivo dell’addio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Sven-Göran Eriksson ha annunciato di ritirarsi dal mondo del calcio. Una notizia inaspettata dopo una carriera ricca di successi, molti vissuti sulla panchina della Lazio. La causa che ha spinto l’ex allenatore biancoceleste a prendere questa decisione estrema è legata alla sua salute. Queste le parole rilasciate al sito del club svedese di cui è collaboratore: “Io, Sven-Göran Eriksson, ho deciso, a causa di problemi di salute che sono sotto esame, di limitare i miei doveri pubblici per il momento. Mi concentrerò ora sulla salute, sulla famiglia e sugli assegni limitati per il Karlstad Football. Vi ringrazio per tutto il sostengo gli amici e i contatti del calcio e chiedo loro di rispettare la mia decisione e la mia privacy”.

