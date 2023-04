Lazio, l'ex Folorunsho è sicuro: "Sono pronto per la Serie A"

TUTTOmercatoWEB.com

In vista del match contro il Como al 'San Nicola' dalla sala stampa biancorossa arrivano le parole di Michael Folorunsho, centrocampista della formazione di Michele Mignani. Ecco quando evidenziato da TuttoBari.com: "Il rientro col SudTirol? Avevo voglia di tornare per dare una mano ai compagni e riscattare il lungo periodo in cui non ci sono stato, sono molto contento sia della mia prestazione che di quella della squadra. In questo periodo ho lavorato per cercare di tornare più in forma possibile, l'infortunio non è totalmente risolto ma avevo troppa voglia di tornare, quando finirà il campionato continuerò a curarmi. Nel corso di un campionato ci sono degli alti e dei bassi, la squadra però ha sempre portato a casa punti. Sappiamo che abbiamo gente pronta per sopperire alle assenze, chiunque gioca in questa squadra fa sempre bene, e questa è la cosa più importante".

Sul campionato di Serie B: "La cosa più giusta è guardare in avanti, bisogna sempre cercare di migliorarsi. Ma prima di tutto serve affrontare il Como, poi quella dopo, per cercare di dare il massimo. Non vediamo l'ora che arrivi sabato per fare una partita importante".

Infine un appunto sul futuro personale che attende il giocatore ex Reggina: "Per ogni calciatore ci sono dei tempi che vanno rispettati, è giusto fare la gavetta. Oggi mi sento più pronto rispetto agli anni precedenti, perché giocando acquisisci esperienza, da diverse stagioni sono in squadre dove mi sento protagonista. Penso di essere pronto per fare la A, se avverrà sarò contentissimo".