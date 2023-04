Lazio | L'ex Hitzlsperger ambasciatore dell'Athletic per la sua lotta all'omofobia

Fonte: Mirko Borghesi - Lalaziosiamonoi.it

Il tedesco Hitzlsperger, ex calciatore professionista, è stato nominato ambasciatore dell'Athletic ad aprile. Questo in riconoscimento dei valori che rappresenta e per il coraggio e la determinazione con cui ha difeso la sua identità in circostanze in cui non era facile farlo.

Hitzlsperger è un'ispirazione per molte persone che stanno lottando con i propri problemi di identità. Ha dimostrato che è possibile essere aperti su chi sei e avere comunque successo in un ambiente competitivo. La sua storia servirà da esempio per le persone che hanno bisogno del coraggio di uscire allo scoperto ed essere orgogliose di se stesse. L'Athletic riconosce "i valori che rappresenta e per il coraggio e la determinazione con cui ha difeso la propria identità in circostanze spesso ostili. Grazie alla sua eccezionale carriera di calciatore e al suo impegno sociale, è diventato uno dei più grandi leader mondiali a favore della diversità e contro l'omofobia". L’ex centrocampista tra le altre di Aston Villa e Lazio, con cui realizzò anche un gol nel 2010, sarà a Bilbao fino a lunedì 17. Visiterà anche Lezama e condurrà un incontro con gli allenatori per discutere della diversità sessuale e dei suoi effetti sullo sport.