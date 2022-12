Lazio, l'ex Marchetti riceve un prestigioso premio a Nepi: il messaggio social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Un bel riconoscimento quello ricevuto da Federico Marchetti. L'ex portiere biancoceleste è stato insignito del premio Sport e Cultura da parte del Lazio Club Nepi e del Comune di Nepi. Questo il suo post di ringraziamento sui social: "Ringrazio il Lazio Club Nepi e il Comune di Nepi per il prestigioso riconoscimento che mi è stato conferito sabato scorso. È per me un onore immenso essere portavoce della virtù e dei valori sportivi di quest’anno. Grazie ancora".