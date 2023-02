Lazio, l'ex Talamonti ricorda: "A Roma sono maturato all'improvviso". Poi l'aneddoto su Couto...

Dal campo di calcio al negozio di ferramenta. E' questa la vita che ha deciso di scegliere Leonardo Talamonti dopo aver appeso gli scarpini al chiodo: "Apro il locale alle 7.30 e chiudo alle 19.30. Mi piace molto l'attività, il fatto di interagire con le persone dall'altra parte del bancone, consigliarle, mi appassiona", ha affermato in una lunga intervista rilasciata a La Nation.

L'ex difensore argentino tra i vari argomenti toccati ha parlato anche del periodo in cui indossò la maglia della Lazio: "È stato tutto molto veloce, ho visto la squadra in TV e sei mesi dopo stavano giocando lì. A Roma trovi cose che non puoi immaginare, è stata una cosa che mi ha aiutato molto. Sono maturato all'improvviso". Poi un simpatico aneddoto che fa riferimento a uno dei suoi primi allenamenti: "Sono arrivato negli spogliatoi indossando un paio di jeans, una t-shirt della band Hermética e scarpe da ginnastica. Davanti ho trovato atleti in giacca e scarpe. "Il saggio è sabato, Tala", questa la battuta che mi fece Fernando Couto".