Lazio | L'ex tecnico di Castellanos: "Valentin vive per il gol. Somiglia a..."

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Pablo Marini, ex allenatore di Valentin Castellanos, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del nuovo acquisto dei biancocelesti. Ecco le sue parole: "È un giocatore che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Un attaccante che è stato importante in tutte le squadre nelle quali ha giocato. Ha caratteristiche individuali molto ben definite, che lo contraddistinguono fra gli altri giocatori. La sua velocità, la sua tecnica, il suo modo di giocare spalle alla porta, la sua progressione ed ovviamente la sua capacità finalizzativa, che ha convinto un club importante come la Lazio a puntare su di lui. Somiglia un po' a Immobile e un po' a Lautaro Martinez, poi lui stesso ha detto di prendere spunto da Luis Suarez. Un attaccante mobile, che sa occupare molti spazi, che sa sacrificarsi. Penso che sia un attaccante molto interessante che continuerà a crescere, con la sua personalità, il suo carattere ambizioso ed i margini di crescita che mostra di avere".

Continua Marini: "Credo che avrà un impatto molto positivo su tutto il mondo della Lazio. Sarri gioca un calcio offensivo e lui vive per il gol, gli piacerà giocare in un contesto simile. Si adatterà bene dopo un periodo iniziale in cui si ambienterà in un campionato importante. Ma sarà determinante. Il 4-3-3 di Sarri penso che sia oggi molto ben rodato e non mi aspetto cambi di modulo. Inizialmente credo che Taty sarà la riserva di Immobile, ma che all'occorrenza potrebbero anche giocare insieme, certo. Sono due attaccanti mobili che si adattano ai compagni e coprono gli spazi. Non sono solamente due finalizzatori che aspettano la palla da buttare dentro. Immobile è un giocatore importante per il calcio italiano e per la Lazio e sarà bello per Taty giocare con lui".