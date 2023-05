Lazio, l'Inter conquista la Capitale: battute le romane. Non accadeva da...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Pessima settimana per le romane che, in meno di sette giorni, si lasciano entrambe dominare dall'Inter di Simone Inzaghi. I neroazzurri conquistano la Capitale battendo prima la Lazio a San Siro per 3-1 e, ieri, la Roma all'Olimpico per 0-2. Un'invasione lombarda tra le mura della Capitale, invasione che nessuna delle due squadra è riuscita a fermare e, guardando a ritroso, ha anche un precedente. Come riporta Opta, infatti, era già successo nel 2011 che l'Inter, battendo i giallorossi in Coppa Italia e la Lazio in campionato, riuscì a imporsi sulle due romane in un intervallo inferiore ai sette giorni.