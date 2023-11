Lazio, l'ironia del fratello di Immobile: "Poco combattivo" - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra le reazioni più interessanti del post derby c'è quella di Luigi Immobile fratello del celebre bomber della Lazio Ciro che ha condiviso una stories su Instagram decisamente particolare. Nell'immagine si vede il numero 17 biancoceleste durante il battibecco finale con i giocatori della Roma, in particolar modo con Paredes. A corredo del frame la sarcastica didascalia "Poco combattivo" che la dice lunga sulla voglia e la grinta messa in campo dall'attaccante di mister Sarri, che seppur non abbia trovato il gol, ha creato non pochi grattacapi alla difesa giallorossa.