Lazio, l'ultima di Bertini in Primavera: eguagliato Murgia, ma il regolamento parla chiaro

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono calciatori e poi ci sono senatori. Figure che in campo fanno la differenza, nello spogliatoio ancora di più. Marco Bertini è una di queste, uno che in cinque stagioni con la maglia della Primavera della Lazio ha accumulato 96 presenze, al pari di Murgia, fino ad oggi il più presente nella storia dell’under 19 biancoceleste. Un obiettivo importantissimo, che lascia però forse un po’ di amaro in bocca per l’impossibilità di diventare il primo della classifica all time per presenze. Ma perchè Bertini non può superare Murgia? La risposta la dà lo stesso regolamento calcistico per quanto riguarda la categoria della Primavera, il quale stabilisce categoricamente che nelle ultime 4 giornate di campionato le squadre non possono schierare più di 3 calciatori fuori quota, i quali non devono essere nati precedentemente al 1 gennaio 2003 (Bertini è nato il 7 agosto del 2002).

Il senatore della Primavera biancoceleste deve quindi “accontentarsi” di 96 presenze, 18 gol e 15 assist (oltre all'esordio in Serie A il 23 maggio 2021 contro il Sassuolo), numeri comunque impressionanti per un giovane dall’indubbio talento che ha ancora tanti campi da calpestare e un bagaglio di esperienza di valore accumulato con l’aquila sul petto.

Pubblicato il 15/04