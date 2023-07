Lazio, la carica di Zaccagni: "Nuova stagione, nuovi obiettivi!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella che si è conclusa poco più di un mese fa è stata una stagione da incorniciare per Mattia Zaccagni che però in vista della prossima vuole alzare ancor di più l'asticella. L'arciere biancoceleste, così come i compagni, ha iniziato oggi il ritiro di Auronzo di Cadore ma è più carico che mai come dimostra il post pubblicato sui social: "Nuova stagione, nuovi obiettivi", questo il traguardo fissato da Zac.