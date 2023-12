Lazio, la cena di Natale: cosa mangeranno i biancocelesti -FOTO

Spazio Novecento ha aperto le porte alla Lazio, staff e giocatori, per la consueta cena di Natale. La serata è iniziata da poco, i biancocelesti hanno preso posto a tavola e sono pronti a degustare le pietanze scelte. Il menù della serata prevede come antipasto flan di carciofi con fonduta di parmigiano al profumo di tartufo con petali di carciofi fritti, il primo è un risotto ai pistilli di zafferano e ortaggi, con spuma di provola del Monaco e prosecco e il secondo un filetto di manzo agli agrumi di Sicilia accompagnato da un tortino di patate al rosmarino. Per concludere, il dolce: millefoglie con crema al Marsala “Vecchio Saperi”, mandorle pralinate in salsa di arance. Da bere una selezione di vini.

