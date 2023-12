Lazio, la Champions fa ritrovare gli stimoli: media e numeri a confronto

La Lazio di Maurizio Sarri non riesce a fare bene in due competizioni. La rosa biancoceleste passeggia in campionato e corre nelle coppe. La media punti rispecchia in pieno il momento di Immobile e compagni. In Champions League, infatti, la squadra trova più stimoli e voglia. I più maligni pensano che i calciatori vogliano mettersi in mostra nella vetrina europea dando il massimo, mentre in campionato scelgono il risparmio energetico. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca almeno a giudicare dalla diversa media punti tra le competizioni.

La Lazio viaggia a 2 punti di media a partita in Champions League che diventano addirittura 2.2 se aggiungiamo la Coppa Italia (10 in 5 gare in Champions che diventano 13 in 6 col successo sul Genoa). Gli ottavi di finale centrati con un turno d'anticipo e la possibilità, addirittura, di giocarsi il primo posto del girone. Insomma ci sarebbero tutti gli ingredienti per una pozione magica fantastica e per continuare a sognare sulle ali del percorso dello scorso anno. Anche perché arrivare tra le prime sedici in Europa è una cosa accaduta talmente poche volte nella storia dei capitolini che è giusto essere felici. Peccato che a frenare l'entusiasmo c'è un decimo posto in Serie A frutto di prestazioni e risultati imbarazzanti che ha visto la Lazio inchinarsi a squadre come Lecce, Genoa e Salernitana e pareggiare con Monza e Verona, insomma non PSG, Liverpool e Chelsea. Inevitabilmente questo comporta che in campionato siano arrivati la miseria di 21 punti in 15 sfide. La media è di 1,4 punti a partita con una proiezione finale di 53/54 punti. Vero che non bisogna fare riferimento sempre allo scorso anno prendendolo a modello, ma intanto la Lazio ha la certezza di chiudere il girone d'andata in negativo rispetto alla scorsa stagione. Un po' tutti si aspettavano potesse accadere, quello che invece era inimmaginabile è che la Lazio girasse con così tanti punti in meno.

Al momento sono nove le lunghezze di differenza, ma per lunghi tratti si è toccati addirittura la doppia cifra. Probabilmente i 37 punti conquistati dodici mesi fa erano un premio maggiore delle reali possibilità della rosa, ma i 21 attuali sono un'offesa per lunghezza e qualità della squadra. Il quarto posto e la seconda qualificazione in Champions dista appena quattro punti ma più per demeriti delle altre che per meriti propri. Approfittare degli errori altrui è un modo per centrare gli obiettivi, ma bisogna metterci del proprio perché altrimenti il rischio del rimpianto è dietro l'angolo.