Lazio, la Danimarca decide il futuro di Isaksen: la scelta sulla convocazione

Quale il futuro di Gustav Isaksen? Il giocatore è arrivato alla Lazio quest'estate, per misurarsi in una nuova realtà con Maurizio Sarri. Tra le possibilità anche quelle di mettersi in mostra per una possibile convocazione della nazionale maggiore della Danimarca, che però non è arrivata. "Non penso alla convocazione in nazionale, il focus è solo sulla Lazio. Se la chiamata arriverà sarò molto contento", queste le sue parole in conferenza stampa di presentazione. Come detto l'esterno d'attacco è concentrato solamente sulla Lazio, ma chissà che nelle prossime tappe danesi non possa attirare le attenzioni del commissario tecnico. Nel frattempo, la Danimarca ha annunciato i 23 giocatori che che saranno convocati per le due sfide di San Marino e Finlandia, valide per le prossime qualificazioni agli Europei. Non solo, Isaksen non è stato neanche chiamato per la Nazionale U21 che sfiderà la Francia e la Slovacchia. Qui sotto le convocazioni:

TRUPUDTAGELSE 🇩🇰



Kasper Hjulmand har netop offentliggjort de 23 spillere, der er med i truppen, når Herrelandsholdet møder San Marino og Finland i de kommende EM-kvalifikationskampe.



Kom så, Danmark 🇩🇰#Herrelandsholdet #ForDanmark



@fbbillederdk pic.twitter.com/CaK8Bhn5Yg — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) August 29, 2023