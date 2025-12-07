Lazio, la dedica a Immobile e ai tifosi: le parole di Patric a LSC

Al termine della gara dell'Olimpico anche Patric ha espresso le sue sensazioni sul match e sul ritorno di Ciro Immobile

Fnisce 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Bologna. Un punto che lascia un po' di amaro in bocca per la classifica ma non per la prestazione dei biancocelesti che è stata comunque positiva. Al termine del match ecco le parole di Patric ai microfoni di Lazio Style Channel: “Penso che abbiamo visto una bella Lazio, peccato non portare a casa i tre punti ma dobbiamo prendere le cose positive e continuare per la nostra strada".

"Vedere Ciro è sempre un piacere, alla fine quando i giocatori vanno via quello che senti di più quando li rivedi è l’affetto per la persona e per i suoi valori, al di là di quello che ha fatto alla Lazio. Ciro ha sempre aiutato la squadra, è davvero una bella persona".

"Il popolo della Lazio ha qualcosa di speciale. Ho sentito subito un’emozione diversa. Poi con il passare degli anni tutto quello che succede tra te e la squadra esalta ancor di più questo rapporto ma la gente che ama la Lazio, che vive per la Lazio e che darebbe tutto per la Lazio fa la differenza e ci contagia, quando vedi che la gente lo vive così si crea un legame importante con questa squadra".

"Abbiamo perso punti con squadre che non erano “big”. Con le grandi sono stati id dettagli a fare la differenza ma in Serie A bisogna vincere anche le gare in cui sei favorito. I tre punti sono uguali con tutte le squadre".

