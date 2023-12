Lazio, la delusione passa sui social: anche Sarri sul banco degli imputati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dal campo ai social. Quando si tratta di festeggiare e, certamente, anche quando è il momento delle critiche. E al termine della sconfitta contro l'Inter, il post condiviso dalla Lazio con il risultato del match è stato letteralmente inondato dai commenti dei tifosi, stanchi di vedere le solite gare, una squadra irriconoscibile, che in campionato ha perso troppo terreno e rimane ben lontana dall'obiettivo stagionale. "Non so se sono più delusa, sfinita o sconsolata", scrive un utente su Twitter. "Mai mai mai tirato nello specchio della porta. Sommer si può vendere i guantoni come nuovi su Ebay", uno dei tanti messaggi comparsi su Instagram. I laziali hanno sempre supportato Sarri, dando spesso e volentieri la "colpa" alla dirigenza. Ora, dando un'occhiata alle parole che arrivano dai social, a finire sul banco degli imputati c'è anche l'allenatore. Molti addirittura parlano di esonero, altri criticano alcune sue scelte di formazione. "Non ce la faccio più, giuro", il riassunto del disappunto biancoceleste, di un Olimpico pieno e voglioso di tifo ma che si "scontra" con prestazioni in campo quasi mai all'altezza. E ora la pazienza sembra esser terminata.

