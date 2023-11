Lazio, la difesa è tornata a essere un bunker: i numeri

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio dopo un avvio di campionamento altalenante ha ripreso a difendere in maniera armonica e organizzata. I numeri dimostrano che la retroguardia è tornata a essere un fattore importante. I ragazzi di Sarri nelle ultime quattro partite di campionato hanno subito un solo gol e grazie a questa solidità hanno portato a casa 7 punti.

La Lazio l'anno scorso ha chiuso il campionato come seconda miglior difesa (dietro al Napoli) e tale rendimento le ha consentito di qualificarsi in Champions. In questa stagione il reparto difensivo ha avuto diverse difficoltà nella parte iniziale: 12 gol subiti nelle prime 8 giornate e 1 rete nelle successive quattro. Questi numeri dimostrano l'inversione di rotta attuata da tutta la squadra.

I ragazzi di Sarri dovranno continuare con questo trend per risalire in classifica e rientrare tra le prime quattro, anche se in base all'andamento in Europa delle squadre italiane potrebbe bastare anche il quinto posto per la qualificazione in Champions League. Secondo un'analisi ancora più accurata si può notare che 9 dei 13 gol subiti dalla Lazio sono concentrati in 4 gare: 2 con il Lecce, 3 con la Juventus, 2 con il Milan e 2 con l'Atalanta.