Lazio, la difesa sugli scudi: il post elogiativo della società - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il pareggio nel derby ha lasciato un velo di rammarico in casa Lazio, ma a prescindere dal risultato resta la prestazione soprattutto per quanto concerne la tenuta difensiva. Al cospetto di Dybala e Lukaku i centrali biancocelesti Patric e Romagnoli hanno di fatto dominato la scena e Provedel eccetto che per un tiro di Karsdorp nei primissimi minuti non si è mai dovuto sporcare i guantoni. Per questo la società in uno dei suoi post del day after ha voluto elogiare nuovamente i suoi leader difensivi. Di seguito il contenuto integrale.