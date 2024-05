Lazio, la foto ricordo di Felipe Anderson. E quel dettaglio...- FOTO

Batticuore per Felipe Anderson, questa sarà l'ultima volta che entrerà all'Olimpico e indosserà la maglia della Lazio. Il brasiliano, per il momento, si accomoderà in panchina e assisterà alla sfida col Sassuolo nella speranza di avere il suo momento a gara in corso. Prima di indossare la divisa e entrare in campo per il riscaldamento, il brasiliano ha voluto immortalare il suo armadietto con la maglia appesa e gli scarpini poggiati sul sedile. Un dettaglio non sfuggirà agli occhi dei più attenti, quel "Forza Lazio" scritto sullo scarpino.

