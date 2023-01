Lazio, la gioia sui social della società nel "Day after" - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'euforia in casa Lazio è ancora alle stelle dopo il poker rifilato al Milan campione d'Italia. Anche la società sta cavalcando quest'onda e a tal proposito sui social network ha postato un'immagine della squadra festante sotto la Curva Nord al fischio finale in compagnia dell'aquila Olympia. Il tutto accompagnato dalla didascalia "The day after". Di seguito il post integrale.