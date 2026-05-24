Lazio | La lettera di Patric per Pedro: "Un esempio di lavoro e umiltà" - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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A qualche ora dall'ultima partita giocata da Pedro con la maglia della Lazio, Patric ha condiviso sul proprio profilo Instagram una lettera rivolta proprio allo spagnolo. Condivise alcune foto che li ritraggono insieme, il difensore ha scritto:

"Oggi non se ne va solo un compagno… ma soprattutto un fratello. Ancora faccio fatica a credere che sia arrivato questo momento. Dopo tanti anni condividendo allenamenti, partite, viaggi, gioie e anche momenti difficili, salutarti non è per niente facile. Grazie per ogni consiglio, ogni abbraccio, ogni parola detta al momento giusto e per esserci stato sempre, dentro e fuori dal campo.



Sei stato un esempio di lavoro, umiltà e leadership silenziosa. Ma soprattutto di una cosa rarissima in questo mondo: la semplicità. Pur essendo l’unico vero campione tra noi, non hai mai avuto bisogno di sentirti superiore agli altri. Ed è questo che ti rende ancora più grande. Personalmente mi hai insegnato tantissimo. Come calciatore e come uomo. E questo me lo porterò dentro per sempre.



È stato un orgoglio camminare al tuo fianco per tutti questi anni. La Lazio saluta un grande punto di riferimento, ma io mi tengo un amico e un fratello per tutta la vita. So che questa tappa finisce qui, ma i ricordi e l’affetto resteranno per sempre. Mi mancherai tantissimo. Ti auguro il meglio per questa nuova avventura, fratello".