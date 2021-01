Lazio, la particolare esultanza di Fares sui social - FOTO

La Lazio ha vinto il derby in modo netto, dominando per 90 minuti sulla Roma. Doppietta di Luis Alberto e rete del "solito" Ciro Immobile, ormai una sentenza anche se non lo scopriamo certo oggi. Una vittoria di Inzaghi e della squadra, anche di chi questa sera non ha potuto prendere parte al match. Mohamed Fares non ha ancora recuperato dall'infortunio e quindi è stato costretto a seguire la stracittadina da casa. L'esultanza finale però non è mancata tramite social: una semplice foto con tre emoticons: la faccia con il dito che impone il silenzio, l'aquila e il cuore azzurro. Un riassunto perfetto della serata.

Lazio - Roma, Ambrosini: "Partita dominata in lungo e in largo dai biancocelesti"

Lazio - Roma, Marianella: "Lazzari imprendibile. Inzaghi va esaltato"

TORNA ALLA HOMEPAGE