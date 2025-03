Lazio, la previsione prima del Bologna: "Ecco chi vincerà..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Saper prevedere quel che accadrà in futuro? Una dote che vorremmo tutti, ma alla quale dobbiamo rinunciare godendoci l'attesa di un evento e del suo esito finale. Ogni riferimento alla partita di domenica contro il Bologna è puramente casuale, anzi no. La sfida che vale tre punti e lo scontro diretto Champions dista tre giorni, eppure tutti vorremmo già essere lì al fischio d'inizio per goderci lo spettacolo e sperare in una vittoria della Lazio.

Sul prato del Renato Dall'Ara si affronteranno due squadre in forma che hanno obiettivi europei e che stanno stupendo per il loro percorso ed è un po' questo il riassunto della divertente previsione fatta dalla pagina 'ManuAledelcalcio' in un video social pubblicato sui profili di lottomatica.it in vista della 29° giornata di Serie A: "Bologna-Lazio? Vince una squadra che sta sorprendendo, con un allenatore che sa valorizzare i calciatori, nonostante un mercato senza fuochi d'artificio. Veramente complimenti". Insomma, chi sarà il vincitore? Baroni o Italiano? Nessun aiuto, non resta che attendere l'esito del match nella speranza di poter esultare di nuovo.

