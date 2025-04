Lazio, la rabbia dei tifosi: "Approccio da provinciale. Si salva solo Mandas!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La rabbia dei tifosi dopo la sconfitta contro il Bodo arriva immediatamente sui social. Il post condiviso dal club con il risultato finale della partita è stato invaso di commenti, che mostrano tutta l'amarezza per un risultato certamente non soddisfacente, ma soprattutto per una performance che se, possibile, lo è ancora meno. "Mosci e senza idee, abbiamo evitato l'imbarcata letteralmente grazie a Mandas", si legge su Instagram. E ancora: "Partita imbarazzante". Tutti hanno fatto complimenti a Mandas, che ha evitato che il risultato fosse ancora più largo, mentre Vecino e Romagnoli sono tra i giocatori messi di più sul banco degli imputati. E se c'è chi non riesce proprio a nascondere la propria rabbia - "La partita più indegna che io abbia mai guardato" -, c'è invece chi pensa subito al match di ritorno: "In casa nostra vogliamo undici leoni". La carica dei tifosi arriva anche in un momento di delusione: "Arrabbiatissimo. Ma sospendo tutto. Ci sono due partite dove dobbiamo dare tutto e perdere le corde vocali. Poi tireremo le somme".

