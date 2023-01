Lazio, la raccomandazione di Mimun alla vigilia del match con il Lecce

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Clemente Mimun si raccomanda con la Lazio. Dopo lo stop del campionato per il Mondiale in Qatar e le festività natalizie, domani i biancocelesti torneranno in campo. Sarri e i suoi saranno impegnati nella trasferta salentina contro il Lecce domani pomeriggio. Il direttore del TG5 ha pubblicato un tweet in cui lancia un messaggio alla squadra: "Finalmente meno uno al campionato: Lazio stai concentratissima!!".

PERICOLO DIETRO L'ANGOLO - Il pericolo è dietro l'angolo, lo ha sottolineato anche il Comandante in conferenza stampa: "Siamo di fronte a qualcosa di mai successo, se non per il lockdown. La situazione è strana, le reazioni alla fase di rientro è poco prevedibile. Lo abbiamo visto anche all'estero. Il Psg ne ha presi 3, il Tottenham che perde, il Chelsea che fa fatica col Nottingham Forest, il Barcellona che pareggia con l'Espanyol. Tutta una serie di risultati che ci fanno intravedere le difficoltà che si possono trovare al rientro".