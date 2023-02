Lazio, la reazione dell’AZ Alkmaar dopo il sorteggio - FOTO

Si sono conclusi da poco i sorteggi di Conference League a Nyon, la Lazio affronterà l’Az Alkmaar agli ottavi che si disputeranno il 7 e il 16 marzo. Immediata la reazione dei due club sui social che si sono dati appuntamento a distanza, gli olandesi sono pronti e non vedono l’ora di arrivare nella Capitale. Questo il messaggio per la squadra di Sarri: “Ci vediamo presto”.

🇪🇺 𝗨𝗘𝗖𝗟 𝗗𝗿𝗮𝘄



🇮🇹 See you soon @OfficialSSLazio!



✈️ 7 maart

16 maart#AZ #UECL pic.twitter.com/Xr1xuygYQI