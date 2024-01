Lazio, la Regione sponsor in Supercoppa: ricavi e data di presentazione

RASSEGNA STAMPA - La Lazio giocherà la Supercoppa Italiana a Riad con lo sponsor. Accordo con la Regione Lazio che comparirà sulle maglie biancocelesti durante la final four della competizione che si giocherà in Arabia Saudita. Un accordo che porterà una somma importante nelle casse del club. Come sottolinea repubblica.it, saranno 300mila euro i soldi incassati dalla Lazio per la sponsorizzazione. Una scelta proposta dalla Regione per “promuovere l'immagine della Regione all'estero. Sono stati autorizzati in via diretta, contributi straordinari ad associazioni e società sportive operanti nel territorio regionale che, nell'ambito di eventi sportivi a carattere nazionale o internazionale che abbiano luogo al di fuori del territorio nazionale e che, per la relativa risonanza anche mediatica, siano in grado di costituire un’occasione di grande attrattività e visibilità per la Regione, si impegnino a promuovere l’identità e l’offerta turistica della Regione Lazio, il suo patrimonio artistico, storico, culturale ed enogastronomico o a favorire l'internazionalizzazione delle imprese e la competitività del sistema produttivo laziale e a valorizzare i prodotti agroalimentari tipici del territorio”.

Una cosa già avvenuta nel 2019, quando sempre le aquile giocarono la finalissima con la Juve (poi vinta) sempre con il patrocinio della Regione quando il presidente era Zingaretti. Sempre secondo il portale, lunedì si terrà la conferenza stampa di presentazione dove ci saranno sia Francesco Rocca che Claudio Lotito.