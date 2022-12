Lazio, la richiesta del tifoso per Natale: "Vorrei che Immobile..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Natale è il periodo di letterine e regali. I tifosi hanno fatto le proprie richieste anche alle loro squadre del cuore. Fermati dal Tiktoker Riccardo Segnalini, per la pagina della Serie A, hanno creato la wish list a tema: un ragazzo dell'Inter ha chiesto di far tornare Lukaku dall'infortunio e che tornasse a fare gol (almeno 15) visto che ha puntato su di lui al fantacalcio; uno juventino vorrebbe che Vlahovic segnasse il gol decisivo per vincere il campionato contro i nemici nerazzurri; il milanista invece sogna che Leao possa far rivincere lo scudetto alla sua squadra.

IL TIFOSO DELLA LAZIO - Nel marasma di via del Corso, a Roma, è stato fermato anche un tifoso della Lazio che per Natale vorrebbe "che Immobile diventi superbomber di tutti i tempi. Deve fare 40 gol".