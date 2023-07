Lazio, la richiesta di Pedro durante la seduta in palestra: “Un po' di...” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La prima seduta d’allenamento della Lazio allo Zandegiacomo è andata. I biancocelesti hanno ufficialmente iniziato la preparazione in vista della nuova stagione che sarà senza dubbio impegnativa. La squadra, prima di scendere in campo, si è ritrovata in palestra per svolgere alcuni esercizi e tra una serie e l’altra, Pedro ha avanzato una richiesta: “Un po’ di musica”. Lo spagnolo, come testimoniano le storie su Instagram condivise dal profilo ufficiale del club, è stato subito accontentato.

