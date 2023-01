Lazio, la risposta del tifo biancoceleste: da Lecce ai 123 anni di storia

RASSEGNA STAMPA - Andato sold out in poche ore l'ennesimo settore ospiti della stagione. Dopo Torino, Genova, Cremona, Firenze e Bergamo ci sarà una grande rappresentanza di tifosi biancocelesti anche al Via del Mare di Lecce. L'ennesima risposta della gente laziale che sceglie di stare vicino alla squadra in un momento così importante del campionato. Nel weekend, invece, sarà tempo di festa: 123 anni di storia biancoceleste. Dopo il match con l'Empoli, in programma domenica 8, si aspetterà la mezzanotte a Piazza della Libertà con sciarpe e bandiere biancocelesti. Per quanto riguarda la società, la festa è stata spostata a lunedì sera, probabilmente zona Monte Mario, e alla quale parteciperanno calciatori e staff con le rispettive famiglie.