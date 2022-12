Lazio, la rivale di Conference: partita amara per il Cluj

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Alberto Fornasari

Mentre la Serie A è ferma per lo svolgimento del Mondiale di Qatar 2022, il campionato in Romania va avanti. Il Cluj, prossima avversaria della Lazio nel preliminare di Conference League, ha pareggiato in casa del Botosani. Vantaggio della squadra di Petrescu firmato da Cvek al 28' e pareggio nel recupero di Dragu che frena la squadra della Transilvania. In classifica il Cluj rimane a -3 dal Farul Constanta, seppur con una partita da recuperare.