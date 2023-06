Lazio, la scelta forte di Vecino: ha in testa solo la nuova stagione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una scelta forte e importante, soprattutto per un sudamericano verace come lui, che farà sicuramente piacere alla Lazio e a Sarri. Matias Vecino ha deciso di rinunciare alla chiamata di Bielsa e del suo Uruguay per risolvere i suoi fastidi al ginocchio. Riposo e terapia dunque per il centrocampista biancoceleste che ha scelto di saltare gli impegni della nazionale contro Cuba e Nicaragua. Terapie e riposo dunque per recuperare forma ed energie in vista della nuova stagione. Il ritiro ad Auronzo è alle porte e Matias vuole esserci nel modi. Ha fatto una scelta di un lavoro di tipo conservativo e ha detto no all’operazione che poteva condizionare il suo futuro. Ha in mente solo la Lazio, la prossima stagione e la Champions League.