Lazio, la Scozia è quasi un inedito: ecco tutti i precedenti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La storia europea della Lazio è ricca di incroci interessanti e dal 1973, primo anno in cui i biancocelesti hanno preso parte ad una competizione internazionale ad oggi sono stati molteplici i paesi toccati dagli aquilotti. In alcuni però le partite disputate sono state davvero poche, come ad esempio in Scozia, dove gli uomini di Sarri saranno di scena mercoledì sera contro il Celtic a Glasgow.

Unico precedente in Scozia

L'ultima e unica volta in cui la compagine romana ha giocato nell'estremo nord della Gran Bretagna risale all'Europa League 2019/2020 proprio contro il Celtic. In quel caso arrivò una sconfitta in rimonta per 2-1 con la rete dell'iniziale vantaggio laziale firmata da Lazzari. Stranamente non ci sono altri incroci con formazioni scozzesi in gare ufficiali, nemmeno con i Rangers altra big abituata a calcare i palcoscenici europei. L'auspicio è che stavolta la Lazio possa invertire il trend e portare a casa punti importanti per il prosieguo del cammino in Champions League.