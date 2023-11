Lazio, la Serie A celebra Kamada: "Palla in rete da 40 metri!" - FOTO

Daichi Kamada è tornato a esultare e soprattutto a gonfiare la rete. Il giapponese è stato infatti uno dei protagonisti della schiacciante vittoria del Giappone che si è imposto per 5-0 sulla Birmania. Il calciatore della Lazio ha spedito la palla in rete, segnando il gol del momentaneo 2-0, da una distanza notevole: quasi 40 metri.

Anche il profilo della Serie A lo ha celebrato con un post social: "Daichi Kamada ha mandato la palla in rete da 40 metri ieri contro la Birmania!".

🇯🇵 Daichi Kamada sent the ball into the net from 40 yards out yesterday with @jfa_en @OfficialSSLazio's opponents should take note pic.twitter.com/Q1cEjvZp9O