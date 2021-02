Lazio, la Serie A celebra Luis Alberto: "Il Mago!" - VIDEO

Un'altra stagione da protagonista quella che sta vivendo il Mago Luis Alberto. Lo spagnolo è uno dei pezzi più pregiati dello scacchiere di mister Inzaghi e nonostante solo venti giorni fa si sia sottoposto ad un'operazione d'urgenza all'appendice nella gara vinta dai biancocelesti contro l'Atalanta in campo ha mostrato tutta la sua classe. Anche la Serie A lo ha celebrato postando sui suoi account ufficiali proprio il frame in cui in una sola giocata ha scartato tra calciatori.

