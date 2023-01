Lazio, la Serie A dà il benvenuto al 2023 con Milinkovic e Immobile - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2023 è appena iniziato, il countdown per la ripresa del campionato è partito. Mancano solo tre giorni alla ritorno della Serie A, il 4 gennaio, dopo una lunghissima pausa per il Mondiale. I protagonisti della stagione sono pronti a scendere di nuovo in campo, ci sono nuovi obiettivi da raggiungere e record da battere. Lo sa bene Ciro Immobile che punta a consacrarsi capocannoniere della massima serie per la quinta volta consecutiva, ma non solo. Non è il solo in casa Lazio, c’è anche Milinkovic che ha voglia di affermarsi nuovamente come miglior assistman della competizione. Al momento, i due biancocelesti si sono rivelati insuperabili e la Lega li ha scelti come riferimenti, nel post condiviso sui canali social ufficiali, per fare un recap dell’anno trascorso e ricordare il punto da cui ripartire.

𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 2 0 2 3



2 0 2 2 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 pic.twitter.com/VI0RfXdRn8 — Lega Serie A (@SerieA) December 31, 2022

