Lazio, la Serie A elogia un biancoceleste: "Arte in movimento" - FOTO

La Lazio si è messa alle spalle la ventunesima giornata, ora è totalmente proiettata sulla prossima in cui affronterà l'Atalanta all'Olimpico. Quello di sabato sarà un altro appuntamento importante, determinante per il raggiungimento dell'obiettivo Champions e i biancocelesti dovranno trovare il modo di portare a casa l'intera posta in palio. Per farlo, Sarri punterà su i suoi uomini di fiducia e quando si tratta di realizzare gol importanti in gare cruciali Pedro è una garanzia. C’è rammarico per come sia andata l’ultima volta al Bentegodi contro il Verona, con quella rete da campione ha fatto impazzire i tifosi illudendoli che si potesse tornare a casa con i tre punti. Resta l’amaro in bocca, ma il suo talento non è in discussione. A distanza di giorni, la Serie A è voluta ritornare sull’azione per sottolinearne la spettacolarità. Questo il messaggio che accompagna il post sui canali social ufficiali: “Arte in movimento”.

