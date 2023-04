Lazio, la Serie A illustra la tecnica ‘da maestro’ di Milinkovic - VIDEO

Occhi ben aperti, penna in mano e foglio bianco per prendere appunti. Altra lezione di calcio, la Serie A illustra la ‘pennellata’ di Milinkovic. Gol favoloso messo a segno dal centrocampista a Monza, mancava da un po’, per consegnare alla Lazio altri tre punti importantissimi per la Champions. Video da guardare in loop quello condiviso dalla Lega tramite i canali social ufficiali, così da poterne apprezzare ogni minimo dettaglio e studiarne attentamente la tecnica. Accompagnato dalla definizione del termine: “pennellata /pen·nel·là·ta/ sostantivo femminile. Tratto di pennello (per lo più con riferimento alla tecnica tradizionale della pittura): pennellate da maestro”.

‍ Sergej Milinković-Savić. @OfficialSSLazio pic.twitter.com/un7hVuaSgN — Lega Serie A (@SerieA) April 3, 2023

