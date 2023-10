Lazio, la Serie A stuzzica i tifosi: "Pronti per il weekend?" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Settimana impegnativa per la Lazio che, dopo Sassuolo e Feyenoord, dovrà affrontare la Fiorentina. La sfida sarà il posticipo della decima giornata di Serie A, i biancocelesti avranno qualche giorno in più per prepararsi dopo la trasferta deludente in Olanda. L'appuntamento è all'Olimpico, lunedì 30 ottobre alle 20:45. Lo ha ricordato anche la Lega attraverso i canali social ufficiali, con un post che riassume tutti gli impegni più importanti del weekend. Questo il messaggio per i tifosi che accompagna il post: "Pronti per il weekend?".

