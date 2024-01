Lazio, la serie Sky sullo scudetto del '74: episodi, orario e dove vederla in tv

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il 2024 è anche l'anno del cinquantesimo anniversario del primo scudetto della Lazio. Per l'occasione, Sky Sport ha preparato un docufilm su quella storica squadra del 1974. "Grande e maledetta, la Lazio del '74", uno speciale prodotto da Stefano De Grandis, andrà in onda su in tre puntate, a partire dal prossimo 5 gennaio.

Prima proiezione alle 19 sul canale Sky Sport Calcio Anche on demand su Sky Go e Now Tv. Domani il primo episodio "La Grandezza". Per la seconda puntata appuntamento al 12 gennaio con “Pistole e Palloni”. Si chiude il 19 con il terzo e ultimo capitolo “La Maledizione”.

E' il primo primo documentario prodotto da Sky in collaborazione con un club di Serie A. Più di 30 testimonianze all'interno, tra cui Nicola Pietrangeli, Paolo Bertolucci, figlio del Presidente della Repubblica dell’epoca, Giancarlo Leone, Francesco Pannofino, Fabio Capello, Oscar Damiani, Ciccio Cordova, Giancarlo Oddi, Luigi Martini, Franco Nanni, Sergio Petrelli, James Wilson (figlio di Pino), Massimo Maestrelli (figlio di Tommaso) e il presidente Lotito.

"L'idea di ricordare quella avventura in un documentario l'avevo da tempo. Lo spunto è arrivato dallo scadere dei 50 anni da quello scudetto del 1974, il primo della Lazio. Il 2024 come approdo giusto per celebrare quell’evento. Ma come farlo? Di quella squadra è già stato detto tutto. Allora abbiamo cambiato il punto di vista. Abbiamo utilizzato quello dei testimoni. Non solo i protagonisti principali, i reduci di quella squadra. Ma anche coloro che sono entrati in contatto con loro: oltre trenta persone tra familiari, amici come Nicola Pietrangeli o Bertolucci, giocatori avversari come Capello, Cordova o Damiani, giornalisti, tifosi, intellettuali, politici e storici, capaci di descrivere il senso di quello che accadeva: il carattere di quei ragazzi; la Roma violenta e festaiola; la lotta politica tra opposti estremismi, austerity e referendum per il divorzio; oltre agli aneddoti più divertenti vissuti dalla squadra nel quotidiano, tra campo di allenamento, ritiro, stadio o per le vie di Roma", queste le parole di De Grandis riportate da Sky Sport.