Lazio, la sfida col Bayern in esclusiva su Prime: la scelta tra andata e ritorno

A febbraio 2024 torna l'appuntamento in diretta esclusiva su Prime Video con due gare di andata e due di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Tre le italiane che saranno da subito le grandi protagoniste del mercoledì sera targato Prime Video: si parte il 14 febbraio con Lazio-Bayern Monaco per poi proseguire il 21 febbraio con Napoli-Barcellona. L'Inter di Inzaghi, invece, scenderà in campo in diretta esclusiva su Prime Video per la gara di ritorno contro gli spagnoli dell'Atletico Madrid, in programma mercoledì 13 marzo.Resta ancora da definire quale partita Prime Video trasmetterà mercoledì 6 marzo fra Real Madrid-Lipisa e Manchester City-Copenhagen. La scelta verrà resa nota dopo i risultati delle rispettive gare di andata di martedì 13 febbraio, per avere a disposizione tutti gli elementi necessari al fine di valutare il miglior match possibile per gli appassionati di calcio. Il calcio d'inizio per tutti e quattro i match è previsto alle 21:00. Pre partita a partire dalle 19:30.