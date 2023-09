Lazio, la società celebra il compleanno di Caicedo: "Tanti auguri Felipao" - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il compleanno di Felipe Caicedo non poteva passare inosservato in casa Lazio. Il Panterone nato il 5 settembre del 1988 a Guayaquil in Ecaudor compie oggi 35 anni. A livello calcistico ha passato i suoi migliori anni nella Capitale dove si è reso protagonista con diversi gol pesantissimi allo scadere che sono entrati nei cuori dei tifosi. E proprio per questo il post di auguri pubblicato dalla società sul proprio profilo Instagram è stato preso d'assalto dai sostenitori laziali con frasi piuttosto eloquenti come "ci manchi", "grazie per averci fatto sognare" o la celebre "amami o faccio un Caicedo". Ecco il post originale.