Lazio, la società celebra il gol di Immobile: "History-Maker" - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

L'unica nota positiva nella pesante sconfitta contro la Salernitana. La Lazio cade all'Arechi, nonostante il vantaggio iniziale di Ciro Immobile su rigore a fine primo tempo. Per il centravanti biancoceleste si tratta del centesimo gol in trasferta in Serie A: è il primo giocatore a riuscirci. Per questo, la società l'ha celebrato sui social con un post.