Lazio, la società celebra Martusciello: "L'uomo nell'ombra" - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

A guidare la Lazio al Mapei Stadium ci ha pensato Giovanni Martusciello. Il vice allenatore non ha fatto per niente rimpiangere l'assenza di Sarri, che ha visto la partita in tribuna per via dell'espulsione rimediata contro l'Atalanta. Per questo la società ha deciso di dargli il giusto risalto con un post sui social in cui si vede Martusciello dietro una porta sulla quale risalta la scritta: "L'uomo nell'ombra". Di seguito il contenuto integrale con tanto di commenti dei tifosi tra i quali spicca "Delio Rossi, sei tu?" per via di una certa somiglianza tra l'attuale vice biancoceleste e l'ex tecnico che ha guidato l'aquila dal 2005 al 2009. Tra gli altri commenti curiosi c'è anche quello di Romulo che però ha espresso un po' di perplessità a riguardo: "Non ho capito la foto…qualcuno me la può spiegare?". I tifosi però sono occorsi in suo aiuto e gli hanno fornito tutte le delucidazioni del caso.