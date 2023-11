Lazio, la società presente alla cerimonia di Palazzo Chigi contro la violenza sulle donne - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio c'è. In rappresentanza della società il presidente Lotito, il difensore Romagnoli e Goldoni, centrocampista della Women, si sono recati presso Palazzo Chigi per la cerimonia di illuminazione. Come si evince dalla foto pubblicata sui profili social, un'enorme scritta da oggi dominerà sulla sede del Governo italiano: "Non sei sola!". Una risposta alla violenza sulle donne, una battaglia comune che il popolo italiano vuole e deve combattere per arrivare alla risoluzione di un problema che ormai da troppi anni non lascia respiro alle donne italiane. Per mostrare la propria vicinanza e il proprio impegno la società biancoceleste non è voluta mancare.