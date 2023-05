Lazio, la società scatena la reazione dei tifosi: "Ecco la Cremonese" - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il giorno è arrivato. Oggi la Lazio scenderà in campo, alle ore 18.00 contro la Cremonese, per giocarsi il secondo posto e regalare a uno Stadio Olimpico sold-out la vittoria che merita. Prima del fischio d'inizio, però, la società biancoceleste celebrerà con i suoi tifosi il decennale della vittoria dal 26 maggio, facendo sfilare tutte le leggende di quella storica squadra. Sarà solo alla fine della partita, invece, che il vero protagonista della serata farà la sua passerella. Al triplice fischio Radu saluterà tutto il suo pubblico, per il numero 26, dopo 15 anni, sarà l'ultima sua partita in casa. Un appuntamento, dunque, importantissimo e come di consueto la società l'ha voluto ricordare sui social pubblicando il suo 'matchday' e scegliendo come uomo copertina proprio Stefan Radu.