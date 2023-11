Lazio, la società si rituffa nel clima Champions: "Ripartiamo da qui"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Martedì da leoni per la Lazio che attende il Feyenoord allo stadio Olimpico nella quarta giornata della fase a girone della Champions League. Serve una vittoria per ritornare in carreggiata e sperare nuovamente nel passaggio agli ottavi di finale della massima competizione internazionale per club. A tal proposito la società in uno dei suoi simpatici post sui Instagram ha condiviso un'immagine di Pedro e Luis Alberto dopo il rigore realizzato a Rotterdam e la classifica aggiornata del girone E. A corredo l'eloquente didascalia "Ripartiamo da qui: AVANTI LAZIO" per spronare squadra e ambiente in vista del decisivo match europeo.