Lazio, la squadra arriva all'aeroporto di Madrid: le immagini della partenza - VIDEO

La Lazio sta facendo ora ritorno nella Capitale. I biancocelesti dopo la sconfitta di ieri contro l'Atletico Madrid hanno soggiornato per una notte in hotel, prima di mettersi in viaggio questa mattina per Roma. Dopo aver superato tutti i controlli del caso, la rosa si è divisa tra i negozi interni all'aeroporto per qualche momento di svago shopping, documentato in esclusiva dalla nostra redazione, prima di mettersi in volo. Il rientro, fissato nel pomeriggio, archivierà ufficialmente l'ultimo impegno di Champions League da oggi fino a febbraio e sposterà l'attenzione della squadra verso il match di domenica sera contro l'Inter.

