Lazio, la squadra in partenza per Empoli: "L'ultimo viaggio dell'anno" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'ultimo viaggio del 2023" è il messaggio che si legge nell'ultima story della Lazio sui social. I biancocelesti, proprio in questi minuti, sono in partenza per Empoli, domani scenderanno in campo al Castellani alle 18:30. La sfida è determinante per il percorso della squadra di Sarri verso l'Europa, la posta in palio è importante per recuperare terreno in classifica. Immobile e compagni dovranno cercare di fare ritorno nella Capitale con un risultato positivo, così da ritrovare un po' di tranquillità venuta meno nelle ultime giornate e come sempre potranno contare sul supporto dei propri tifosi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE